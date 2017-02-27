Новый глава МИД Германии 2-3 марта посетит Украину

18:04, 27 февраля 2017
Политика
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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль 2-3 марта посетит Украину.

Зигмар Габриэль / REUTERS

Об этом УНИАН сообщил источник в дипломатических кругах.

По словам собеседника агентства, сегодня утром в Берлине пресс-секретарь МИД Германии Мартин Шефер заявил о визите Габриэля в Украину.

"Действительно, визит состоится в эти дни (2-3 марта - УНИАН)", - сообщил источник.

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Как известно, 27 декабря, Франк-Вальтер Штайнмайер сложил полномочия министра иностранных дел Германии после более трех лет работы. Президент ФРГ Йоахим Гаук уволил Штайнмайера с поста главы внешнеполитического ведомства и передал его полномочия бывшему министру экономики Зигмару Габриэлю. На церемонии в резиденции главы государства присутствовала канцлер Ангела Меркель.

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Теги: #Украина#Германия#политика