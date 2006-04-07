Порошенко признал, что Тимошенко действует правильно
Член совета НСНУ приоритетеной считает программу Президента
Член совета политической партии "Народный Союз Наша Украина" Петр ПОРОШЕНКО заявляет, что “Наша Украина” готова поддержать любую кандидатуру на должность премьер-министра, которую предложит Президент.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе НСНУ, об этом он сказал в прямом эфире телеканала “1+1”.
"Мы сказали, что будет воспринята любая кандидатура, которую предложит Виктор Андреевич ЮЩЕНКО. Никто не заберет этого права у Президента, который на выборах 2004 года получил 52% поддержки народа", - заявил П.ПОРОШЕНКО.
Он также добавил, что может также быть поддержаным и кандидат, предложенный коалицией, если "этот кандидат объединит политические силы".
Кроме того, П.ПОРОШЕНКО считает, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и лидер СПУ Александр МОРОЗ, направив Президенту Украины открытое письмо с призывом способствовать созданию коалиции, признали, что они считают В.ЮЩЕНКО лидером “помаранчевой” коалиции.
П.ПОРОШЕНКО отметил, что он приветствует такое решение СПУ и БЮТ. "Я это приветствую. Во-первых, потому что само обращение к Президенту означает, что эти две политические силы считают Президента лидером "помаранчевой" коалиции. Это является залогом того, что именно под программу Президента состоится объединение, что является чрезвычайно обнадеживающим, и это означает, что именно Президенту предоставляют право решать ключевые позиции, в том числе и кадровые", - сказал П.ПОРОШЕНКО.