Порошенко признал, что Тимошенко действует правильно

Член совета политической партии "Народный Союз Наша Украина" Петр ПОРОШЕНКО заявляет, что “Наша Украина” готова поддержать любую кандидатуру на должность премьер-министра, которую предложит Президент.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НСНУ, об этом он сказал в прямом эфире телеканала “1+1”.

"Мы сказали, что будет воспринята любая кандидатура, которую предложит Виктор Андреевич ЮЩЕНКО. Никто не заберет этого права у Президента, который на выборах 2004 года получил 52% поддержки народа", - заявил П.ПОРОШЕНКО.

Он также добавил, что может также быть поддержаным и кандидат, предложенный коалицией, если "этот кандидат объединит политические силы".

Кроме того, П.ПОРОШЕНКО считает, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и лидер СПУ Александр МОРОЗ, направив Президенту Украины открытое письмо с призывом способствовать созданию коалиции, признали, что они считают В.ЮЩЕНКО лидером “помаранчевой” коалиции.

П.ПОРОШЕНКО отметил, что он приветствует такое решение СПУ и БЮТ. "Я это приветствую. Во-первых, потому что само обращение к Президенту означает, что эти две политические силы считают Президента лидером "помаранчевой" коалиции. Это является залогом того, что именно под программу Президента состоится объединение, что является чрезвычайно обнадеживающим, и это означает, что именно Президенту предоставляют право решать ключевые позиции, в том числе и кадровые", - сказал П.ПОРОШЕНКО.