Скандальный Артеменко утверждает, что в Москву ездил по согласованию с СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос относительно количества и цели его поездок в Москву в последние месяцы.

«Действительно, я подтверждаю, что я был в Москве. Все мои поездки были согласованы с высшим руководством СБУ», – сказал Артеменко.

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Он отметил, что других деталей предоставить не может, ведь «дал подписку о неразглашении».

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что владеет информацией о том, что народный депутат Андрей Артеменко в последнее время несколько раз бывал в Москве. Ляшко выразил надежду, что Генеральной прокуратурой Украины и Службой безопасности Украины будут приняты соответствующие меры в отношении Артеменко и добавил, что усматривает в этом «антигосударственный заговор с целью посягательство на территориальное устройство страны и независимость нашей страны».

Фракция Радикальной партии 20 февраля приняла решение об исключении Артеменко из своего состава из-за появления информации о «план» нардепа предоставить Крым в аренду России на 50 или 100 лет.