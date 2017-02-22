Артеменко вместе с Бойко, Левочкиным и Медведчуком несколько раз бывал в Москве – Ляшко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко сообщил в комментарии журналистам.

Он выразил надежду, что Генеральной прокуратурой Украины и Службой безопасности Украины будут приняты соответствующие меры в отношении Артеменко, и уже завтра в парламент будет направлено представление о привлечении депутата к уголовной ответственности. “А вот кто стоит за Артеменко, что Артеменко делал в Москве несколько раз, по моей информации, в последнее время ездил туда. Вместе с Бойко, Левочкиным и Медведчуком. Вот вопрос, который должна расследовать Служба безопасности”, - сказал депутат и добавил, что усматривает в этом “антигосударственный заговор с целью посягательства на территориальное устройство страны и независимость нашей страны”.

На вопрос, когда Ляшко узнал о поездках Артеменко в Москву, он ответил, что такую информацию получил вчера. “Мне сообщили, что видели несколько раз Артеменко в Минске — пересадка на московский рейс. Мне не было известно об этом ничего. Вчера, как только я узнал, я тут же обратился в Службу безопасности с просьбой проверить эту информацию”, - сказал парламентарий.

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По его информации, Артеменко перед обнародованием своего “плана” “имел контакты с Медведчуком, Левочкиным и Бойко”. “И все это их совместная работа. И они были в Москве вместе”, - подчеркнул лидер фракции.

В свою очередь сопредседатель фракции “Оппозиционный блок” Юрий Бойко, комментируя заявления Ляшко о том, что он якобы ездил с Артеменко в Москву, сказал: “Высказывания этого персонажа нужно комментировать профессиональному психиатру. А нормальный человек эту чушь не комментирует. Я эту чушь даже комментировать не буду. Артеменко — это член его фракции, пусть он с ним и разбирается”.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля издание The New York Times сообщило, что за неделю до того, как Майкл Флинн ушел с поста советника президента США по нацбезопасности, ему было передано предложение нардепа от РПЛ Андрея Артеменко относительно отмены президентом Дональдом Трампом санкций против России.

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«Планом» предусматривается вывод всех российских войск из восточной Украины; украинские избиратели, в соответствии с идеей Артеменко, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Фракция Радикальной партии 20 февраля приняла решение об исключении Артеменко из своего состава.

Крымская прокуратура открыла уголовное производство против Артеменко по подозрению в совершении покушения на территориальную целостность Украины в координации с представителями РФ.