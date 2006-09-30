Тимошенко: такой наглости еще не было

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что предложенный Кабинетом министров проект госбюджета на 2007 год, «является обычным бизнес-планом, в котором все до копейки рассчитано на то, чтобы компенсировать расходы определенным заинтересованным предпринимательским структурам». На этом лидер БЮТ акцентировала, находясь в субботу во Львове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по оценке Ю.ТИМОШЕНКО, «такой финансовой наглости Украина еще не знала». В частности, она отметила, что сегодня правительство предлагает ввести норму, согласно которой он сможет предоставлять государственные гарантии бизнес-структурам. По ее словам, это свидетельствует о том, что нынешняя властная команда чувствует, что она пришла ненадолго и потому не собирается нести ответственность за свои шаги.

Именно поэтому, подытоживает Ю.ТИМОШЕНКО, предложенный бюджет является «угрозой национальной безопасности».

Лидер БЮТ привела красноречивый факт - отдельной строкой в бюджете подан пункт о 850 миллионах гривен в поддержку самолетостроения. «Когда БЮТ пытался выяснить, куда именно должны быть направлены эти средства, получили объяснение, что разработчикам бюджета было неудобно написать о настоящей цели, куда должны быть направлены эти средства. В действительности речь идет о приобретении четырех самолетов для органов власти», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она заверила, что БЮТ сделает все, чтобы этот бюджет не прошел. «Я верю в то, что Президент не подпишет этот антинародный бюджет», - отметила лидер БЮТ.