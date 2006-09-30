Ющенко подтвердил, что Тимошенко может стать секретарем Совета безопасности
20:46, 30 сентября 2006Политика
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...или сценарий "Порошенко-2"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает возможности назначения лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом Глава государства заявил в субботу на пресс-конференции во Львове.
"Я не исключаю такой возможности", - сказал президент, отвечая на вопрос о возможном назначении Ю.ТИМОШЕНКО.
Как сообщал УНИАН, ранее в субботу Ю.ТИМОШЕНКО в интервью журналистам заявила, что не имеет окончательного решения по ее возможному назначению на должность секретаря СНБО.
Информацию о возможном назначении Ю.ТИМОШЕНКО секретарем СНБО недавно подтвердил бывший народный депутат Александр ВОЛКОВ, который раньше входил в ее окружение.
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