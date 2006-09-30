Ющенко подтвердил, что Тимошенко может стать секретарем Совета безопасности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает возможности назначения лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом Глава государства заявил в субботу на пресс-конференции во Львове.

"Я не исключаю такой возможности", - сказал президент, отвечая на вопрос о возможном назначении Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ранее в субботу Ю.ТИМОШЕНКО в интервью журналистам заявила, что не имеет окончательного решения по ее возможному назначению на должность секретаря СНБО.

Информацию о возможном назначении Ю.ТИМОШЕНКО секретарем СНБО недавно подтвердил бывший народный депутат Александр ВОЛКОВ, который раньше входил в ее окружение.