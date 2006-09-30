Ющенко: «Я твердо знаю – Украина станет действительно великой...”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в официальном открытии торжеств по случаю 750-летия Львова, состоявшемся во Львовском национальном театре оперы и балета им. С.Крушельницкой.

Как сообщает официальное интернет-представительство Главы государства, В.ЮЩЕНКО отметил, что для него нет разницы между городов и регионов Украины, в то же время он отметил, что для него «существует понятие выразительного и консолидирующего национального характера, которым живет Львов». «Я твердо знаю – Украина станет действительно великой только тогда, когда преодолеет малейшие симптомы внутренних фобий, перестанет прислушиваться к навязанным мифам о схидняках и западенцах, а будет говорить с единой национальной уверенностью. В этом контексте роль Львова – особая», – подчеркнул Президент.

«На протяжении многих лет я веду собственный диалог со Львовом. В нем меняются обстоятельства, меняется Львов, меняюсь я. Но при высшей ответственности, которую несет и будет всегда нести Президент Украины, сегодня скажу о неизменном, – о чувстве соборной украинской благодарности, обращенном ко Львову», – сказал В.ЮЩЕНКО в своей поздравительной речи.

Именно через Львов, убежден глава государства, пролегает «наш осмысленный европейский путь» и именно Львов призван оставаться его движителем.

В.ЮЩЕНКО отметил, что как Президент Украины отдает дань польскому и литовскому присутствию во Львове – «присутствию творческому, неотъемлемому от нашей жизни и связующему – во взаимном уважении, равенстве и уважении к прошлому». Со словами искреннего уважения Президент обратился и к еврейскому обществу, которое «за давней правдой возрождает на поприщах Львова свою душу». Президент выразил благодарность «за общую науку быть единым государством» всем народам, для которых Львов стал родной землей.

«От имени Украины я склоняю голову перед каждым львовянином, отдавшим свою жизнь и погибшим за независимость нашего государства – от сечевых стрельцов и бойцов Украинской Галицкой Армии до воинов ОУН-УПА. Обращаясь к церковным патриархам, я выражаю уважение Президента Украины Украинской Греко-Католической Церкви, формирующей одну из важнейших национальных опор нашего народа», – сказал Президент.

С особыми словами благодарности Президент обратился «к каждому жителю Львова, сделавшему личный гражданский вклад в возрождение украинской государственности в 1991 году и в обретении общественной свободы в году 2004-м».

«На страже того, чтобы не стать малым народом, в Украине стоит город Льва. Пусть этот величественный страж всегда будет ревностным и достойным. Этого требует Украина. И это – самое важное, что я хочу в завершение пожелать дорогому и родному мне городу», – сказал Президент.

С поздравительными речами на открытии также выступили Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ и Президент Литовской Республики Валдас АДАМКУС.