Нардеп раскрыл основные пункты стратегии по деоккупации Крыма и Донбасса (видео)

"Стратегия очень проста: мы не разделяем Донбасс и Крым, и та, и та территория оккупированы российским агрессором. До момента вывода войск Российской Федерации за пределы Украины ни о каких планах мирного урегулирования речи быть не может", - рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1.

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Соответственно, третий пункт стратегии предполагает вопрос компенсации со стороны России ущерба, нанесенного Украине за агрессию в Крыму и на Донбассе. По словам Пашинского, это сотни миллиардов долларов.