Представитель Президента в Верховной Раде подал в отставку

Петр ОЛИЙНЫК подал в отставку с должности заместителя главы Секретариата Президента Украины - представителя Президента Украины в Верховной Раде по собственному желанию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, П.ОЛИЙНЫК заявил: «Осуществляя этот шаг, я совершаю так, как поступил бы каждый европейский политик. Недавно мое имя было втянуто в коррупционную историю с судьей ЗВАРИЧЕМ. Надеюсь, что моя отставка позволит правоохранительным органам провести объективное расследование, а также даст шанс разобраться в вопросах моей причастности к так называемому коррупционному скандалу судьи ЗВАРИЧА».

Справка УНИАН. 2 декабря 2008 года в отношении председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА Генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков на местах работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного административного суда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

18 декабря Верховная Рада дала согласие на задержание и арест И.ЗВАРИЧА.

16 декабря заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ заявил, что БЮТ требует привлечь к ответственности представителя Президента Украины в Верховной Раде П.ОЛИЙНЫКА, в кабинете которого (как председатели Львовской ОГА в то время) председатель Львовского апелляционного административного суда якобы получил взятку.

18 декабря парламент направил на доработку проект постановления «Об обращении Верховной Рады Украины к Президенту Украины по поводу отстранения Петра ОЛИЙНЫКА от исполнения обязанностей представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины».

В проекте постановления отмечается, что в представлении Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест И.ЗВАРИЧА «непосредственно указано, что получение этим судьей взятки в особо крупном размере происходило в служебном кабинете и при личном присутствии главы Львовской областной государственной администрации Петра ОЛИЙНЫКА».