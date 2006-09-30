Мороз не подпишет запрет на повышение коммунальных тарифов

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ заявляет, что народные депутаты нарушили Конституцию Украины, преодолев вето Президента на закон об установлении моратория на повышение цен на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на втором этапе ХІІ съезда Социалистической партии Украины в Киеве.

Он объяснил, что речь идет о нарушении решений Конституционного Суда в части того, что не является компетенцией Верховной Рады вопрос о тарифах на жилищно-коммунальные услуги, газ, поскольку это является компетенцией местных органов власти. По его словам, «я не имею права его подписывать».

Он подчеркнул, что «позавчера Президент Украины» обратился к нему как Председателю ВР с тем, чтобы этот закон он подписал и направил на подпись к нему. А.МОРОЗ отметил, что это редкий случай, когда Президент обращается с таким предложением. «Думаете, они заботятся о социальной защите населения. Да нет. Они хотят разыграть еще один конфликт», - заявил по этому поводу А.МОРОЗ.

Он подчеркнул, что не будет подписывать данный закон, поскольку поступили заключения профильных комитетов парламента о том, что преодоление вето произошло без финансовых выводов Кабинета Министров Украины, без финансового обоснования необходимости его принятия.

А.МОРОЗ отметил, что он понимает, что сложится ситуация, когда оппозиция «начнет шельмовать социалистов относительно защиты людей». А.МОРОЗ сказал, что все эти действия происходят с одной целью – поссорить разные ветви власти, и «на том кто-то выиграет». Председатель ВР подчеркнул, что парламент заставит правительство уменьшить тарифы на газ и жилищно-коммунальные услуги, но понимает, что в ситуации, когда втрое поднята цена на газ, тарифы не могут оставаться на прежнем уровне.

В то же время А.МОРОЗ отмечает необходимость социальной защиты населения в связи с повышением тарифов.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины 22 сентября преодолела вето Президента на закон о моратории на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Президент заявил, что подпишет этот закон о моратории и желает правительству его выполнить.

Вместе с тем на расширенном заседании Кабмина 28 сентября вице-премьер-министр, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Владимир РЫБАК, обращаясь к присутствующему на заседании А.МОРОЗА, заявил, что Кабмин призывает Верховную Раду отменить мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

По его словам, на реализацию этого необходимо 7,8 млрд. гривен, которых в государственном бюджете нет.