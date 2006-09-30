Мороз про Туркмению, Тимошенко и харизму

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ считает курс Блока Юлии Тимошенко не европейским, а туркменским.

Об этом он сказал сегодня в ходе второго этапа ХІІ съезда СПУ, который проходит в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, это была своего рода ответ на некоторые реплики в выступлениях, что, мол, сотрудничество с БЮТ было бы путем партии к европейскому выбору. «Кто сказал, что БЮТ - это Европа, на основании чего вы это взяли», - отметил А.МОРОЗ.

«Разве непонятно, что действия этой политической силы - это ориентация на авторитарную единоличную власть под руководством Юлии ТИМОШЕНКО, которая хорошо владеет технологией пропаганды, она умеет поддерживать свой имидж», - сказал А.МОРОЗ.

По его словам, у Ю.ТИМОШЕНКО есть харизма, она воспринимается людьми. Он отметил, что как-то спросил у одной бабушки, почему она поддерживает Ю.ТИМОШЕНКО, на что та ответила: «Потому что она же за нас борется». На это, по словам А.МОРОЗА, он замечал, что «ее (Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) пуговица дороже, чем твоя одежда и всё дома, что тобой приобретено за всю жизнь». Как сказал лидер социалистов, никак нельзя идентифицировать БЮТ как политическую силу однозначно европейского выбора.