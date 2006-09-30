Тимошенко про газ, Мороза и перебежчиков из фракции
БЮТ не даст Януковичу закрепиться
Каждый день Блок Юлии Тимошенко посвящает тому, чтобы не дать новой властной команде закрепиться.
Как сообщает “Украинская правда”,об этом заявила лидер блока Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции во Львове.
"Сегодня у нас нет апатии и мысли о том, что "ах, все идет не на взлете". Каждый день мы посвящаем тому, чтобы не дать новой властной команде закрепиться", - сказала она.
Ю.ТИМОШЕНКО также раскритиковала действия правительства Виктора ЯНУКОВИЧА, в частности, в отношении договоренностей о ценах на российский газ в 95 долларов за тысячу кубометров до конца 2006 года.
"По информации из абсолютно надежных источников в других странах мы знаем, что цены на газ де-факто уже подняты. Но есть договоренность, что цену будут держать до конца года, а в следующем году все, что не доплачено, будут ежемесячно брать. РосУкрЭнерго – это программа экономического уничтожения Украины", - сказала она.
Ю.ТИМОШЕНКО также раскритиковала председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА за то, что он лоббирует создание государственного аграрного банка.
Кроме того, лидер БЮТ также сказала, что не боится потери депутатов в Верховной Раде, которые переходят в антикризисную коалицию. "Каждое заседание нашей фракции я начинаю с того, что прошу депутатов: "Если вам не удобно с нами, как можно быстрее идите туда, где вам будет комфортно", - сказала она.
Ю.ТИМОШЕНКО признала, что и в "Нашей Украине", и в БЮТ есть люди, которые не разделяют наших принципов". "Весь сор сегодня отходит. Есть люди, которые будут стоять намертво за демократические принципы", - сказала она.
"Я с ужасом думаю, если бы мы сразу со 129 депутатами попали во власть, то мы бы не знали, кто есть кто", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, напомнив, что в предыдущем созыве ее фракция в составе 16 депутатов могла противостоять в то время Президенту Украины Леониду КУЧМЕ.