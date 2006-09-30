Тимошенко про газ, Мороза и перебежчиков из фракции

Каждый день Блок Юлии Тимошенко посвящает тому, чтобы не дать новой властной команде закрепиться.

Как сообщает “Украинская правда”,об этом заявила лидер блока Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции во Львове.

"Сегодня у нас нет апатии и мысли о том, что "ах, все идет не на взлете". Каждый день мы посвящаем тому, чтобы не дать новой властной команде закрепиться", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также раскритиковала действия правительства Виктора ЯНУКОВИЧА, в частности, в отношении договоренностей о ценах на российский газ в 95 долларов за тысячу кубометров до конца 2006 года.

"По информации из абсолютно надежных источников в других странах мы знаем, что цены на газ де-факто уже подняты. Но есть договоренность, что цену будут держать до конца года, а в следующем году все, что не доплачено, будут ежемесячно брать. РосУкрЭнерго – это программа экономического уничтожения Украины", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также раскритиковала председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА за то, что он лоббирует создание государственного аграрного банка.

Кроме того, лидер БЮТ также сказала, что не боится потери депутатов в Верховной Раде, которые переходят в антикризисную коалицию. "Каждое заседание нашей фракции я начинаю с того, что прошу депутатов: "Если вам не удобно с нами, как можно быстрее идите туда, где вам будет комфортно", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО признала, что и в "Нашей Украине", и в БЮТ есть люди, которые не разделяют наших принципов". "Весь сор сегодня отходит. Есть люди, которые будут стоять намертво за демократические принципы", - сказала она.

"Я с ужасом думаю, если бы мы сразу со 129 депутатами попали во власть, то мы бы не знали, кто есть кто", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, напомнив, что в предыдущем созыве ее фракция в составе 16 депутатов могла противостоять в то время Президенту Украины Леониду КУЧМЕ.