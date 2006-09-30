Ющенко: путь в НАТО проляжет через военную элиту

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что Львовский военный институт сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного будет важным двигателем в деле присоединения Украины к НАТО.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в рамках торжеств по случаю 750-летия Львова Президент Украины, Верховный Главнокомандующий ВСУ посетил Львовский военный институт сухопутных войск.

Обращаясь к курсантам и преподавателям института, В.ЮЩЕНКО отметил высокий уровень этого учебного заведения. Президент считает, что создание единого военного учебного заведения Сухопутных войск ВСУ на базе Львовского военного института – «важный и необходимый для военного дела шаг». Президент Украины сказал, что хорошо знает об усилиях, которые приложил коллектив института ради преобразования его «в жемчужину военного образования в Украине». «Поэтому не удивительно, что именно ваш вуз стал единственным заведением по подготовке специалистов для сухопутных войск Вооруженных Сил Украины», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства выразил надежду, что это учебное заведение будет важным двигателем «в деле практического присоединения Украины к евроатлантической системе коллективной безопасности».

По словам Президента, главная задача, которую он как Верховный Главнокомандующий ВСУ ставит перед коллективом института – «направить всю свою энергию, опыт и патриотизм на воспитание современной украинской военной элиты».

Он поздравил всех присутствующих с юбилеем Львова и пожелал курсантам института «настойчивости и вдохновенья» в их благородной профессии.

После этого курсанты института с разных факультетов прошли перед Главнокомандующим ВСУ почетным маршем.

Как напоминает пресс-служба главы государства, недавно Кабинет Министров Украины принял окончательное решение о создании единого военного учебного заведения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины на базе Львовского военного института имени гетмана Петра Сагайдачного Национального университета «Львовская политехника».