Наша Украина созывает своих руководителей, чтобы обсудить действия Януковича

Блок «Наша Украина» созывает свои руководящие органы, чтобы рассмотреть ситуацию, связанную с намерениями премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА уволить “помаранчевых” губернаторов.

Об этом УНИАН сообщил источник в «Нашей Украине».

По словам собеседника агентства, на днях состоится президиум блока «Наша Украина» и политсовет блока, на котором будет рассмотрен вопрос о вышеупомянутых намерениях премьер-министра.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября на своем заседании правительство приняло за основу проект постановления «О работе центральных и местных органов исполнительной власти...”, в четвертом пункте которого предлагается поднять перед Президентом вопрос о целесообразности пребывания в занимаемых должностях председателя Полтавской ОГА Валерия АСАДЧЕВА (член УНП), председателя Тернопольской ОГА Ивана СТОЙКО (НСНУ), председателя Харьковской ОГА Арсена АВАКОВА (НСНУ), председателя Херсонской ОГА Бориса СИЛЕНКОВА (НСНУ) и председателя Черниговской ОГА Николая ЛАВРИКА (Партия промышленников и предпринимателей, входящая в блок «Наша Украина») за неудовлетворительное решение проблем, которые сдерживают экономическое и социальное развитие соответствующих регионов.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что он дает протокольное поручение о создании рабочей группы Секретариата правительства, которая должна еще раз проанализировать позицию по вышеупомянутым губернаторам и по согласованию с Секретариатом Президента подготовить представление на тех председателей ОГА, которые, по мнению правительства, не должны оставаться в своих должностях

В свою очередь Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отметил, что смена руководства в регионах должна происходить обоснованно. «Я бы советовал сегодня правительству, премьер-министру не заниматься легкими решениями. Мы договорились, что все кадровые позиции будут приниматься в согласованном порядке», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что «не приветствует спонтанных решений по кадровым изменениям» – и особенно это касается областей. Он подчеркнул, что не допустит, чтобы в основе таких ротаций лежали какие-либо политические мотивы.