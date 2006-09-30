Тимошенко о противостоянии между Президентом и правительством

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обещает прекратить противостояние между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и правительством.

Как сообщает “Украинская правда”,об этом она заявила на пресс-конференции во Львове.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, в настоящее время Президент Виктор ЮЩЕНКО находится в оппозиции к правительству Виктора ЯНУКОВИЧА. «Почему так произошло? Истоки этого лежат в политической реформе, которая была проведена как технология реванша старой команды. И это сработало», - сказала она.

Лидер БЮТ подчеркнула, что противостояние Президента с правительством является «элементом национальной угрозы». «Это нужно прекратить. Как? Просто ставить на место все конституционные позиции. Путь решения вопроса – правовой, и мы будем по нему идти», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что доносила свои предложения В.ЮЩЕНКО. Однако она отказалась сообщить журналистам, в чем заключается ее план действий и является ли Конституционный Суд его частью.

«Мы будем пытаться повернуть политические пропорции на свое место. Это недопустимо, чтобы люди, которые на выборы со всеми фальсификациями получили 30%, налагали вето на указы Президента и правили страной», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, на пресс-конференции Ю.ТИМОШЕНКО не сказала прямо, предлагалась ли ей должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Когда журналисты напомнили, что она проигнорировала очередной вопрос на эту тему, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Я – опытный политик, и если я пропускаю вопрос, то значит, что ответа у меня нет. Но решение я приму правильное».

«Я буду там, в том месте, в той должности, где буду нужна Украине, и мои амбиции здесь ни при чем. И мы определимся с тем, где можно эффективнее всего приложить усилия для нормализации ситуации в Украине», - сказала она.

В то же время на протяжении пресс-конференции Ю.ТИМОШЕНКО так и не дала прямого ответа ни на один из вопросов, касавшихся должности секретаря СНБО.

Информацию о возможном назначении Ю.ТИМОШЕНКО секретарем СНБО недавно подтвердил бывший народный депутат Александр ВОЛКОВ, который раньше входил в ее окружение.