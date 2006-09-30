Мороз хочет создать медиа-холдинг СПУ

Председатель Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ предложил создать партийный медиа-холдинг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на втором этапе XII съезда СПУ.

Необходимо, чтобы политисполком СПУ занялся созданием единого партийного холдинга прессы «с разными степенями свободы его субъектов», сказал А.МОРОЗ.

Он считает, что в этот холдинг должны войти около 30 местных газет, а также газеты СПУ «Товарищ» и «Товарищ плюс». По словам лидера партии, на местах иногда партийные газеты выходят «как эпизодические боевые листки на время избирательной кампании». По мнению А.МОРОЗА, во избежание этого, необходимо создать холдинг, который централизовано будет руководить партийной прессой, будет координировать редакционную и информационную политику партии.

А.МОРОЗ отметил, что партийные газеты должны быть интересны всем читателям, а не только секретарям обкомов СПУ. Он считает целесообразным также привлечь в этот холдинг интернет-проекты, которые поддерживает партия.

Кроме того, по мнению А.МОРОЗА, сейчас время «проникновения в информационный телепростор». Он выразил убеждение, что возможности, которые появились у него как у руководителя парламента, "нужно использовать сполна”, но важно использовать и собственные информационные ресурсы.