Турчинов: для России война против Украины является этапом подготовки к "большой войне"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время оперативного сбора руководящего состава органов военного управления, командующих видами Вооруженных сил Украины, командиров боевых частей и соединений сегодня в Генштабе ВСУ.

«На развертывание войск, их перевооружение и подготовку Россия сознательно выбрасывает огромные средства, пренебрегая проблемами экономического развития и решением острых социальных вопросов», - констатировал он.

Читайте такжеРоссия активно перебрасывает на Донбасс технику и солдат – СНБО

«Война против Украины становится важным этапом подготовки РФ к большой войне и демонстрацией претензии на глобальное лидерство и перераспределение влияния в мире», - убежден Турчинов.

Вместе с тем Турчинов считает, что Россия, оккупировав Крым и осуществив агрессию на Донбассе, спровоцировала стремительный рост международного терроризма и усиления жестких угроз безопасности.