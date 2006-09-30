Мишель Дюре: Украина и НАТО находятся в состоянии отношений

Украина и НАТО находятся в состоянии солидных, глубоких, взаимовыгодных отношений.

Об этом в интервью газете «День», опубликованном в сегодняшнем номере, сообщил директор Центра информации и документации НАТО в Украине Мишель ДЮРЕ.

«Вопрос количества и качества сотрудничества в рамках Хартии особого партнерства между НАТО и Украиной ни у кого не вызывает сомнений. Брюссельская встреча была полезной. Обе стороны подтвердили, что будут продолжать Интенсифицированный диалог и будут использовать все инструменты, которые этот формат предоставляет для выполнения Плана действий и ежегодного Целевого плана Украина-НАТО», - добавил он.

По словам М.ДЮРЕ, во время встречи было положительно оценено участие Украины в миротворческих операциях НАТО, желание Киева принять участие в операции «Активные усилия» в Средиземном море. Украинская сторона подтвердила намерение в дальнейшем оставаться важным донором безопасности, в частности в Афганистане. «Я считаю, что все НАТОвские страны были довольны этими заявлениями и намерениями», - отметил М.ДЮРЕ.

По его словам, Генеральный секретарь НАТО неоднократно повторил, что со стороны НАТО дверь остается открытой для Украины, и, решение об интеграции принимает страна, которая желает присоединиться к Альянсу.

На вопрос, было ли во время брюссельской встречи разочарование, или облегчение некоторых членов, что Украина не воспользовалась шансом вступления в НАТО, М.ДЮРЕ ответил, что не считает, что на эти отношения нужно смотреть сквозь призму эмоций. “Думаю, их нужно рассматривать через призму национальных интересов. Разочарования я не видел, напротив, мы получили сигналы, что наши отношения остаются солидными, что нужно развивать информационные кампании о НАТО. И мы будем оценивать действия Украины не по словам, а по делам, - отметил он, - Мы получили положительные сигналы по этому поводу — подтвердили продолжение процесса реформ в Украине. Я думаю, это очень важно. А что касается вступления или невступления — это должен быть выбор политического консенсуса в Украине”.

Низкий уровень поддержки украинского населения вступления в НАТО М.ДЮРЕ связывает с тем, что тематика НАТО была заполитизирована с использованием многих ресурсов.

Он выразил надежду, что в вопросе информирования украинских граждан о НАТО важную роль будет играть правительство и парламент. “Мы не хотим никого убеждать. Но мы хотим преодолеть мифы и стереотипы о НАТО. Один из этих мифов свидетельствует: НАТО является врагом Российской Федерации. Нам нужно ликвидировать этот миф”, - заявил он.