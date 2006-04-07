Азаров: Партии регионов целесообразнее оставаться в оппозиции

Глава политсовета Партии регионов Николай АЗАРОВ считает, что Партии регионов было бы целесообразнее находиться в оппозиции из-за отсутствия большинства в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Если уж хотите знать мое личное мнение, то я считаю, что Партии регионов сейчас целесообразнее работать в оппозиции. Это мое личное мнение, это не мнение политсовета», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что в нынешней ситуации, которая сложилась в экономике, при отсутствии у Партии регионов твердого большинства и способности самостоятельно формировать правительство, партии лучше оставаться в оппозиции.

При этом Н.АЗАРОВ подчеркнул, что Партия регионов не боится ответственности, однако отметил, что сейчас у партии не может быть уверенности в партнерах, если таковые найдутся среди политических сил прошедших в парламент. «Мы не видим готовности подставить плечо нам, дать гарантии, что тот курс, который мы предложили, будет решительно поддерживаться, ни на каком из этапов наш партнер не соскочит, что он вместе с нами пойдет до конца», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом Н.АЗАРОВ отметил, что, по его мнению, если нынешний экономический курс будет продолжен, то могут состояться досрочные выборы в ближайшее время.