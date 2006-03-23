Бессмертный не считается с горохом в ведре

Руководитель избирательной кампании блока “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ уверен, что “помаранчевая” коалиция будет создана в ближайшее время.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, об этом он заявил в эфире телеканала “Интер”.

“Когда я инициировал необходимость возобновления “помаранчевой” коалиции, то считал – и считаю сейчас, – что сумма “помаранчевых” превышает сумму так называемых оппозиционных сил, – сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ. – Я считаю, что к “помаранчевим” можно отнести тех, кто поддерживал ЮЩЕНКО на выборах, и тех, кто сегодня ведет переговоры о создании “помаранчевой” коалиции. Это, в первую очередь, "Наша Украина", Блок Юлии Тимошенко, Социалистическая партия, "ПОРА-ПРП" и Блок Костенко-Плюща".

Говоря о создании “помаранчевой” коалиции в будущем парламенте, Р.БЕССМЕРТНЫЙ выразил уверенность в подписании в ближайшее время соответствующего соглашения между демократическими силами: "Я убежден, что такая коалиция состоится, потому что в моей жизни не было проекта, который бы не побеждал. Поэтому все, что говорится на этот счет, - это как горохом в ведро бросается – пускай оно звенит, а я свою работу сделаю. “Помаранчевая” коалиция будет".

Комментируя подписание лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО заявление с обещаниями не создавать коалиции с Партией регионов, Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил: "Юлия Владимировна за последние две или три недели, возможно, подписала несколько разного плана документов, а мы работаем. Одно дело – это декларировать, в одностороннем порядке подписывать документы, а другое дело – это составлять коалиции. Мы инициировали позицию именно “помаранчевой” коалиции, и мы ее добьемся".

“Проект договоренностей предусматривает, что кандидатура премьер-министра выдвигается политической силой, которая наберет больше голосов в рамках коалиции, – сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ, комментируя свои предыдущие заявления о том, что БЮТ поддержит любую кандидатуру премьера, предложенную “Нашей Украиной”. – "Наша Украина" сегодня набирает больше голосов, она предлагает свою кандидатуру и проект документа предусматривает, что другая политическая сила не имеет права вето по отношению к предложению. Собственно это и имелось в виду”.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ также исключил вариант создания коалиции с Партией регионов. “Партия регионов не может быть в коалиции с "Нашей Украиной" и не может быть участником “помаранчевой” коалиции”, - сказал он.