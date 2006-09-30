Ющенко отправился во Львов в большой компании

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл во Львов, где примет участие в торжествах по случаю 750-летия основания города.

Как сообщили УНИАН в Официальном интернет-представительстве главы государства, в поездке В.ЮЩЕНКО сопровождают министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК, министр культуры и туризма Игорь ЛИХОВЫЙ, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ, заместитель главы Секретариата Президента Украины Виктор БОНДАРЬ, заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ.

В торжествах также примет участие супруга Президента Украины Екатерина ЮЩЕНКО.

Во Львов прибыли Президент Республики Польша Лех КАЧИНСКИЙ с супругой и Президент Литовской Республики Валдас АДАМКУС. Запланировано, что Президент Украины проведет встречи с польским и литовским коллегами в узком кругу.