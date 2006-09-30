Мороз: СПУ не выдержала испытания властью

Социалистическая партия Украины не выдержала испытания властью, заявил лидер СПУ Александр МОРОЗ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время отчета на втором этапе ХІІ съезда партии.

По словам А.МОРОЗА, партийцы не готовы были к вхождению во власть. «Партия и ее выдвиженцы во власти не нашли формы эффективного сотрудничества, такого сотрудничества, которое бы обывателям раскрыло глаза на партию, за которую можно голосовать», - сказал А.МОРОЗ, говоря о результатах парламентских выборов.

Он отметил, что все члены СПУ должны осознать и убедить в этом общество, что «социалисты во власти исполнительной или представительской – это не аномалия, а факт, к которому следует привыкнуть обществу как к постоянной данности, навсегда».

Лидер СПУ подверг критике тех однопартийцев, которые пошли работать во власть и нередко теряли связь с партией. При этом он не назвал ни одной конкретной фамилии.

А.МОРОЗ подчеркнул, что во время избирательной кампании не было дисциплины в партии. По его словам, не всегда эффективно использовались деньги во время избирательной кампании. Кроме того, сказал лидер СПУ, эта недисциплинированность проявилась в отказе от отпусков многих должностных лиц - социалистов, которые не выполнили решения по этому поводу Политисполкома и центрального штаба СПУ.

Он отметил, что «кому-то, кто получил должность, кажется, что она вечная, и все остальное отходит на второй план». «В действительности же каждая должность суетная, временная. Вечная партия, как любовь», - сказал А.МОРОЗ.

Он также раскритиковал работу штаба во время парламентских выборов, отметив, что тогда существовало фактически два центра принятия решений. В то же время лидер СПУ ни разу не вспомнил фамилию Иосифа ВИНСКОГО, который руководил избирательной кампанией партии.