В понедельник Тимошенко поедет в Евпаторию
19:40, 10 января 2009Политика
1866
Премьер будет вручать ключи от квартир
В понедельник, 12 января, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО будет вручать ключи от квартир гражданам, которые пострадали в результате взрыва в Евпатории.
Как передает Правительственный портал, автобус для журналистов отправляется в 8:00 из города Симферополя (проспект Кирова, 13).
За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 8050 498 82 63, 8050 393 93 99.
Также в 14:00 премьер-министр примет участие в открытии второй очереди учебного корпуса Крымского республиканского заведения Межрегионального центра трудовой, медико-социальной и профессиональной реабилитации инвалидов в Евпатории по улице Тухачевского, 22.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter