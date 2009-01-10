В понедельник Тимошенко поедет в Евпаторию

В понедельник, 12 января, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО будет вручать ключи от квартир гражданам, которые пострадали в результате взрыва в Евпатории.

Как передает Правительственный портал, автобус для журналистов отправляется в 8:00 из города Симферополя (проспект Кирова, 13).

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 8050 498 82 63, 8050 393 93 99.

Также в 14:00 премьер-министр примет участие в открытии второй очереди учебного корпуса Крымского республиканского заведения Межрегионального центра трудовой, медико-социальной и профессиональной реабилитации инвалидов в Евпатории по улице Тухачевского, 22.