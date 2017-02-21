Решение СНБО по снятии блокады поставок угля с Донбасса есть, но нет желания применять силу – Тука

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука после заседания правительства.

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Отвечая на вопрос, планирует ли правительство принимать решение по разблокировке, он отметил: «Есть решение СНБО, желания применять силу ни у кого нет. Премьер высказал инициативу сесть за стол переговоров. Я встречался с людьми, скажу откровенно – многие из организаторов этой акции просто дезинформированы. Огромное количество информации, которая им подается, не соответствует действительности, это откровенная манипуляция и ложь».

Как сообщал УНИАН, в конце января ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, по которым уголь-антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. С 10 февраля поставки угля были приостановлены. Под угрозой оказалось надежное энергоснабжение некоторых отраслей промышленности, в частности, металлургии, и потребителей, минимум, 9 областей страны, где антрацит используется для производства тепла и света для населения.

В связи с этим 15 февраля Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, которые предусматривают сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны.