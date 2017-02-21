Климкин сегодня проведет дебаты в Совбезе ООН по конфликтам в Европе
15:35, 21 февраля 2017Политика
570
Сегодня Совет безопасности Организации Объединенных Наций в 17.00 проведет дебаты по вопросам конфликтов в Европе, на которых будет председательствовать министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Дебаты начнутся в 17.00 / un.org
Об этом сообщает Постоянное представительство при ООН в Twitter.
"В 17.00 дебаты Совета безопасности ООН по конфликтам в Европе под председательством П.Климкина", - говорится в сообщении.
Читайте такжеЕльченко о Чуркине: Попытки наладить нормальный контакт не привели к изменению его риторики
Также отмечается, что докладчиками во время дебатов будут генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзаньер и заместитель генерального секретаря Внешней службы ЕС Хельга Шмидт.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter