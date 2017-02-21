Климкин сегодня проведет дебаты в Совбезе ООН по конфликтам в Европе

Об этом сообщает Постоянное представительство при ООН в Twitter.

"В 17.00 дебаты Совета безопасности ООН по конфликтам в Европе под председательством П.Климкина", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что докладчиками во время дебатов будут генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзаньер и заместитель генерального секретаря Внешней службы ЕС Хельга Шмидт.