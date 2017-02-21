"Судный день": австрийский суд рассматривает дело об экстрадиции Фирташа (видео)

Об этом сообщает ТСН.

США оспаривают отказ Австрии экстрадировать украинского олигарха, которого подозревают во взяточничестве.

Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 года на запрос американских следователей, но отпустили под рекордный для Австрии залог в 125 миллионов евро.

Ранее украинский олигарх Фирташ был объявлен в розыск Антикоррупционной прокуратурой Испании вместе с двумя своими предполагаемыми сообщниками - гражданами Украины.

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Фирташа обвиняют в отмывании денег в Испании. Так, одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелье 24 ноября были задержаны пять других предполагаемых сообщников Фирташа.

По данным испанской прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд офшорных компаний, хотя определенная доля капиталов оседала в Испании и вкладывалась в недвижимость.

После положительного решения суда в прошлом году украинцу вернули его заграничный паспорт и залог в 125 млн евро. Фирташу надо лишь время от времени отмечаться в правоохранительных органах. Вариантов скрыться от следствия у олигарха мало - ему закрыт путь в более чем сто стран мира, с которыми у США и Испании действуют соглашения об экстрадиции.

В Украине Фирташу также грозит арест, о чем неоднократно лично заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков. Среди стран, куда он мог бы поехать - Россия. В конце декабря или в январе в Вене ожидается рассмотрение во второй судебной инстанции запроса об экстрадиции Фирташа в

Соединенные Штаты Америки. В первой инстанции венский суд отклонил запрос на экстрадицию, не исключив политической составляющей в деле. В США Фирташа обвиняют в масштабной коррупции, ему грозят десятки лет тюремного заключения.