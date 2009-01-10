Протокол о мониторинге транзита газа не подписан из-за Ющенко - Газпром

Украина не подписала протокол о создании многосторонней комиссии по мониторингу транзита газа через территорию страны, предложенный Россией, из-за позиции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом заявил сегодня в эфире Первого канала официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ, передает РИА «Новости».

"Мы видим эти заявления (украинской стороны), но протокол о создании многосторонней комиссии по мониторингу транзита газа через территорию Украины так и не подписан, а это значит, что, по-видимому, поставкам нашего газа в очередной раз мешает решение или отсутствие решения Президента Украины", - сказал он.

Ранее сообщалось, что европейские наблюдатели прибыли в Киев 9 января и приступили к осуществлению мониторинга. Однако, как отмечал представитель "Газпрома", до тех пор, пока протокол не подписан всеми сторонами, эти специалисты не имеют статуса наблюдателей. Кроме того, работа по мониторингу должна осуществляться не в Киеве, а на входах и выходах украинской газотранспортной системы и на подземных газовых хранилищах Украины.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вчера, 9 января, также сообщила, что Украина готова подписать протокол, предложенный Россией, при условии паритетного представительства в ней украинских и российских экспертов.

«Именно в таком зеркальном варианте, когда обе страны – Украина и Россия имеют одинаковые права по доступу экспертов, мы подпишем такой протокол, как можно быстрее», - сказала она после переговоров с главой правительства председательствующей в ЕС Чехии Миреком ТОПОЛАНЕКОМ.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что украинская сторона настроена на компромисс в переговорах с РФ, чтобы подписать контракты на поставку российского газа и исчерпать конфликт. По ее словам, в скором времени будут подписаны прямые контракты на поставку газа на Украину между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом".

Россия заявила, что готова возобновить поставки газа в Европу через Украину сразу после того, как к работе в РФ и в Украине приступит международная экспертная мониторинговая комиссия в составе представителей "Газпрома", "Нафтогаза Украины", Минэнерго России и Украины, компаний - получателей российского газа в Европе и независимой мониторинговой организации.