Ющенко: Украина за рыночную цену на газ
Не исключено, она скоро снизится
Украина выступает за переход на рыночную цену на газ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вчера на совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром председательствующей в ЕС Чехии Миреком ТОПОЛАНЕКОМ.
В.ЮЩЕНКО отметил, что основной проблемой в двусторонних отношениях между Украиной и Россией в газовой сфере является то, что цена на газ была политической. «И сегодня, когда мы ведем полемику (относительно цены на газ – УНИАН), обратите внимание: мы говорим не о принципах формированиях цены, а мы ведем полемику вокруг того – 450 (долларов за газ) это мало или много. По отношению к чему мало или много?», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Он напомнил, что в начале 2008 года была достигнута договоренность между президентами Украины и России, закрепленная впоследствии в Меморандуме премьеров двух стран, относительно перехода на протяжении трех лет на рыночные цены на газ, за транзит газа, а также за хранение газа в хранилищах.
В.ЮЩЕНКО обратил внимание, что сегодня российская сторона требует европейскую цену на газ для Украины, но хочет оставить цену за транзит на уровне 1,6 дол., в то время как в Германии эта цена составляет 4,8 дол., а в Чехии - 4 дол. «Это не рыночные отношения», - сказал В.ЮЩЕНКО.
В то же время Президент подчеркнул, что сегодня очень важно наработать механизмы ценообразования на газ, на его транзит и хранение.
В свою очередь М.ТОПОЛАНЕК отметил, что в его стране цена на газ формируется математически и связана с ценой на нефть и курсом доллара. Он сообщил, что недавно эта цена составляла 450 долларов за тысячу кубометров, но он не исключает, что из-за мировых тенденций, в частности падения цен на нефть, эта цена может в ближайшем будущем составлять даже 250 долларов за тыс. кубометров.
Как сообщал УНИАН, 1 января В.ЮЩЕНКО заявлял, что цена газа в 2009 году для Украины должна составлять максимум 210 долларов.
Сегодня, 9 января, официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ сказал, что “если цена на газ, который «Газпром» поставляет в соседние с Украиной государства Восточной Европы, в I квартале 2009 года составляет приблизительно 470 дол. за тыс. куб. м, то и Украина должна платить рыночную цену за газ».
8 января премьер-министр России Владимир ПУТИН заявлял, что рыночной транзитной ставкой на сегодня является 3,4 доллара.