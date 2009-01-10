Ющенко: Украина за рыночную цену на газ

Украина выступает за переход на рыночную цену на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вчера на совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром председательствующей в ЕС Чехии Миреком ТОПОЛАНЕКОМ.

В.ЮЩЕНКО отметил, что основной проблемой в двусторонних отношениях между Украиной и Россией в газовой сфере является то, что цена на газ была политической. «И сегодня, когда мы ведем полемику (относительно цены на газ – УНИАН), обратите внимание: мы говорим не о принципах формированиях цены, а мы ведем полемику вокруг того – 450 (долларов за газ) это мало или много. По отношению к чему мало или много?», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он напомнил, что в начале 2008 года была достигнута договоренность между президентами Украины и России, закрепленная впоследствии в Меморандуме премьеров двух стран, относительно перехода на протяжении трех лет на рыночные цены на газ, за транзит газа, а также за хранение газа в хранилищах.

В.ЮЩЕНКО обратил внимание, что сегодня российская сторона требует европейскую цену на газ для Украины, но хочет оставить цену за транзит на уровне 1,6 дол., в то время как в Германии эта цена составляет 4,8 дол., а в Чехии - 4 дол. «Это не рыночные отношения», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время Президент подчеркнул, что сегодня очень важно наработать механизмы ценообразования на газ, на его транзит и хранение.

В свою очередь М.ТОПОЛАНЕК отметил, что в его стране цена на газ формируется математически и связана с ценой на нефть и курсом доллара. Он сообщил, что недавно эта цена составляла 450 долларов за тысячу кубометров, но он не исключает, что из-за мировых тенденций, в частности падения цен на нефть, эта цена может в ближайшем будущем составлять даже 250 долларов за тыс. кубометров.

Как сообщал УНИАН, 1 января В.ЮЩЕНКО заявлял, что цена газа в 2009 году для Украины должна составлять максимум 210 долларов.

Сегодня, 9 января, официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ сказал, что “если цена на газ, который «Газпром» поставляет в соседние с Украиной государства Восточной Европы, в I квартале 2009 года составляет приблизительно 470 дол. за тыс. куб. м, то и Украина должна платить рыночную цену за газ».

8 января премьер-министр России Владимир ПУТИН заявлял, что рыночной транзитной ставкой на сегодня является 3,4 доллара.