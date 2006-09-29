Янукович: 2007 год будет годом начала глобальных реформ

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что 2007 год будет "годом начала глобальных реформ". Об этом премьер заявил сегодня в Донецке на пресс-конференции после совещания с административно-хозяйственным активом области.

"Я думаю, что 2007 года будет годом начала глобальных реформ", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, когда реформы будут осуществляться, "мы будем советоваться, вместе с вами принимать решения в зависимости от того, в каких направелниях это будут реформы и какого организационного сопровождения они потребуют".

"Некоторые реформы мы будем проводить по принципу пилотных проектов – отрабатывать в отдельных регионах, а затем готовить под них законодательную базу и начинать реформирование в целом в стране", - отметил премьер.

По его мнению, в первую очередь в стране нужно будет начать реформы образования и здавоохранения.

"Например, реформа образования потребует проведения отдельных пилотных проектов в отдельных регионах. И потом на основе их анализа за короткий период времени, условно – не более полугода, и затем мы сформируем стратегию реформирования образования", - указал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также сообщил, что систему здравоохранения ждет "тот же путь".

В.ЯНУКОВИЧ акцентировал, что "цель реформ – получить совершенно новый качественный показатель".

"Цель реформ – чтобы в результате реформирования мы получили совершенно новые качественные показатели, совершенно новую систему", - заключил глава правительства.