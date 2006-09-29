Украина и Монголия подпишут план военного сотрудничества

1 октября в Украину с визитом прибывает монгольская военная делегация во главе с министром обороны Монголии господином Мишигом СОНОМПИЛОМ.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, в рамках визита, в понедельник 2 октября, состоится церемония официальной встречи высокого гостя, встреча министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО с М.СОНОМПИЛОМ “с глазу на глаз” и переговоры в составе военных делегаций двух стран.

Во время переговоров стороны планируют обсудить вопросы перспектив развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Также руководители военных ведомств Украины и Монголии планируют обменяются опытом реформирования и развития вооруженных сил.

По итогам переговоров А.ГРИЦЕНКО и М.СОНОМПИЛ планируют подписать План сотрудничества между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Монголии на 2007 год.

В этот же день представители монгольской военной делегации посетят Национальную академию обороны Украины, где ознакомятся с системой подготовки кадров в этом ведущем высшем учебном заведении нашего государства, и казенное предприятие Министерства обороны Украины Киевский ремонтно-механический завод.

3 октября представители монгольской военной делегации встретятся с руководством Государственной компании “Укрспецэкспорт” и посетят Холдинговую компанию “АвтоКрАЗ”.