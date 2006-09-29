С 2007 года начнется переселение в Россию бывших граждан СССР

С 2007 года начнется реализация программы переселения в Российскую Федерацию бывших граждан Советского Союза, которые выразили желание жить в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Луганске консул Генерального консульства России в Харькове Виталий БОГДАНОВ на церемонии открытия консультационного центра «Содружество» Луганского отделения общественной организации «Русский союз Донбасса».

Центр создан для предоставления жителям Луганской области помощи в решении проблем, связанных с выездом на проживание в Россию, в получении российского гражданства и необходимых юридических документов из РФ.

На презентации отмечалось, что благодаря центру сократится срок необходимых процедур, и граждане сэкономят средства на поездки в Харьков в Генконсульство.

По словам В.БОГДАНОВА, это уже второй подобный центр в Украине (первый был открыт в Запорожье). Он также отметил, что консульство будет способствовать работе центра лишь информационно.

На вопрос журналистов, с какими вопросами украинцы чаще всего обращаются в консульство, В.БОГДАНОВ рассказал, что, прежде всего, это получение юридических документов, или нотариальные вопросы, замена паспортов, регистрация браков и получение гражданства. По его словам, наблюдается тенденция увеличения количества обращений. Так, если в прошлом году за три квартала в консульство обратились 108 человек, то в этом году – 150.

Он также сообщил, что с января 2007 года Российская Федерация начнет реализовывать программу переселения в Россию бывших граждан Советского Союза, которые выразили желание жить в России. Их будут переселять, в частности, в пограничные территории, инвестиционно привлекательные и территории с устойчивым экономическим развитием.

В.БОГДАНОВ также опроверг слухи о введении визового режима между Украиной и Россией.