"Мы не можем ждать месяцами": Порошенко призвал Раду принять изменения для осуждения Януковича

Об этом, как сообщили в пресс-службе главы государства, Порошенко заявил во время встречи с семьями Героев Небесной сотни.

«Единая и общая наша позиция - обращение к депутатам. Мы не можем ждать месяцами, поскольку 15 апреля заканчивается действие закона, и они снова ускользнут от ответственности. Это наша твердая и настойчивая просьба: на этой неделе проголосовать закон, который позволяет передать дело Януковича в суд», - отметил он.

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Порошенко подчеркнул важность этого суда над Януковичем. «Чтобы именно решением суда он был лишен звания президента, поскольку суд устанавливает вину, а парламент только дает политическую оценку», - добавил президент.

В свою очередь, присутствовавший на мероприятии генеральный прокурор Юрий Луценко подчеркнул важность поддержки уже на этой неделе законопроекта, которым уточняется закон о порядке заочного правосудия. Он заверил, что после того, как этот законопроект будет принят, обвинение Януковича в государственной измене в течение десяти дней будет передано в суд. «Уверен, что мы можем в этом году передать обвинение в государственной измене Януковича и угрозе территориальной целостности, что подтверждается написанием им письма в адрес Путина и Госдумы России, что способствовало оккупации Крыма и дальнейшим действиям», - сказал генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Луценко призвал народных депутатов принять изменения в закон о заочном осуждении (проект закона № 5610).

По словам Луценко, имеющиеся нормы закона, которые были приняты в прошлом году, будут действовать до 16 апреля, и в случае невнесения изменений в закон защитники бывших украинских чиновников будут иметь возможность заявлять в украинских судах и особенно в европейских судах о применении в Украине выборочного правосудия.

Также генпрокурор добавил, что в случае, если парламент примет закон о совершенствовании процедуры заочного осуждения, судебное рассмотрение уголовного производства против Януковича по обвинению в государственной измене может начаться в марте.