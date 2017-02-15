Луценко назвал условие, при котором суд над Януковичем может начаться уже в марте

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Начиная с марта, если Верховная Рада примет закон о совершенствовании процедуры заочного осуждения, с марта месяца мы начнем судебное разбирательство дела об государственной измене Януковича. К этому все готово. Сделана очень важная общественная и очень тяжелая юридическая работа. Теперь я бы очень хотел, чтобы депутаты открыли нам дверь в начале процесса", - сказал Луценко.

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Как сообщал УНИАН, 28 ноября 2016 года Луценко в Святошинском райсуде зачитал экс-президенту сообщение о подозрении. В тот же день Янукович в режиме видео-конференции давал показания по делу против пяти бывших «беркутовцев».

Экс-президент подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

20 января Печерский райсуд Киева разрешил ГПУ проводить заочное следствие по делу о госизмене Януковича.