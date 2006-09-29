Луценко не обижается на Колесникова

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО не обижается на резкие высказывания народного депутата из фракции Партии регионов Бориса КОЛЕСНИКОВА, а также попытки последнего обжаловать в суде возбуждение против него уголовного дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов в Киеве.

«Откровенно сказать, не имею никаких обид на Б.КОЛЕСНИКОВА за его «антилуценковскую» риторику, потому что, очевидно, человек, который пробыл в изоляторе определенное время, имея на руках маленького ребенка, имеет право переходить определенные границы, которые (я – УНИАН) бы не позволял бы другим», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, Б.КОЛЕСНИКОВ «сегодня обвиняет меня во всех своих бедах, хотя это не совсем соответствует действительности».

«Тем не менее, считаю, что он (Б.КОЛЕСНИКОВ – УНИАН), как человек, чья вина не установлена (Генеральная прокуратура закрыла уголовное дело по обвинению Б.КОЛЕСНИКОВА в вымогании акций от бывшего владельца торгового центра «Белый лебедь» Бориса ПЕНЧУКА – УНИАН), имеет право обижаться на Ю.ЛУЦЕНКО», - отметил министр.