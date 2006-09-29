Янукович: у Президента после реформы будет достаточно полномочий

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Президент Украины в результате политической реформы "будет иметь достаточно полномочий". Об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке после совещания с административно-хозяйственным активом области.

"Президент, как гарант Конституции, как глава государства, конечно, будет иметь достаточно полномочий", - сказал премьер.

Он полагает, что "в том числе у него (Президента – УНИАН.) будет возможность, я думаю, создать в каждом регионе, возможно, межрегиональные свои представительства".

"И его представитель будет через контролирующие органы следить за тем, чтобы исполнялась Конституция, чтобы не нарушались права человека в регионах, то есть у него будет достаточно полномочий", - заключил В.ЯНУКОВИЧ.