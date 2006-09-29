Ющенко пообещал, что авралов не будет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что смена руководства в регионах должна происходить обоснованно. Об этом он заявил журналистам в Тернополе, отвечая на вопрос по поводу вчерашней инициативы правительства уволить ряд председателей ОГА, сообщает пресс-служба главы государства.

«Я бы советовал сегодня правительству, премьер-министру не заниматься легкими решениями. Мы договорились, что все кадровые позиции будут приниматься в согласованном порядке», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что «не приветствует спонтанных решений относительно кадровых изменений» – и особенно это касается областей. Он подчеркнул, что не допустит, чтобы в основе таких ротаций лежали какие-либо политические мотивы.

Говоря непосредственно о Тернопольской области, В.ЮЩЕНКО отметил, что «не идеализирует ситуацию», однако следует считаться с улучшением показателей в регионе за последние полтора года. Речь идет, в частности, о выполнении местных и сводного бюджетов, рост на 13 процентов объемов промышленного производства, сокращение на 20 процентов за год уровня безработицы. Именно поэтому, отметил Президент, перед началом разговора о кадровых изменениях необходимо в первую очередь изучить состояние дел в той или другой области. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что решение о смене руководства следует принимать в тех регионах, где путем проверки и оценки деятельности местной власти и Секретариат Президента, и Кабинет Министров будут иметь общее виденье положения вещей.

Глава государства также призвал областные советы быть более активными в этом вопросе: «Областные советы, как выборный орган, который владеет высокого уровня доверием избирателей и граждан, в кадровых вопросах должен вести эффективную политику, которая была бы гармоничной к позиции Президента и правительства в данном вопросе – чтобы мы совместно чувствовали необходимость этих изменений или их нецелесообразность».

«Авралов никаких не будет. Это будет продуманная политика и максимально отделенная от политических цветов», – отметил Президент.

Как сообщал УНИАН, вчера на своем расширенном заседании правительство приняло за основу проект постановления «О работе центральных и местных органов исполнительной власти по экономическому и социальному развитию регионов в январе-августе 2006 года, выполнение Плана безотлагательных мер по преодолению кризисных явлений в экономике и социальной сфере и завершение подготовки народного хозяйства к работе в осенне-зимний период». В четвертом пункте постановления предлагается поднять перед Президентом вопрос о целесообразности пребывания в занимаемых должностях председателя Полтавской ОГА Валерия АСАДЧЕВА (член УНП), председателя Тернопольской ОГА Ивана СТОЙКО (НСНУ), председателя Харьковской ОГА Арсена АВАКОВА (НСНУ), председателя Херсонской ОГА Бориса СИЛЕНКОВА (НСНУ) и председателя Черниговской ОГА Николая ЛАВРИКА (Партия промышленников и предпринимателей, входящая в блок «Наша Украина») за неудовлетворительное решение проблем, которые сдерживают экономическое и социальное развитие соответствующих регионов.

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ отметил, что он дает протокольное поручение о создании рабочей группы Секретариата правительства, которая должна еще раз проанализировать позицию относительно вышеупомянутых губернаторов и по согласованию с Секретариатом Президента подготовить представление на тех председателей ОГА, которые, по мнению правительства, не должны оставаться в своих должностях.