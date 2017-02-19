Стычки на Европейской площади Киева: ранен полицейский, 5 человек задержаны (фото, видео)

21:24, 19 февраля 2017
Политика
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В ходе столкновений в центре Киева пострадал 1 полицейский, 5 человек задержаны.

Правоохранители во время митинга в поддержку блокады оккупированных территорий Донбасса на углу улиц Садовой и Институтской в Киеве
Правоохранители во время митинга в поддержку блокады оккупированных территорий Донбасса на углу улиц Садовой и Институтской в Киеве /  © УНИАН
Правоохранители во время митинга в поддержку блокады оккупированных территорий Донбасса, в центре Киева
Правоохранители во время митинга в поддержку блокады оккупированных территорий Донбасса, в центре Киева /  © УНИАН
Столкновения между протестующими и правоохранителями на углу улиц Садовой и Институтской
Столкновения между протестующими и правоохранителями на углу улиц Садовой и Институтской /  © УНИАН
Столкновения между протестующими и правоохранителями на углу улиц Садовой и Институтской
Столкновения между протестующими и правоохранителями на углу улиц Садовой и Институтской /  © УНИАН
Столкновения между протестующими и правоохранителями на углу улиц Садовой и Институтской в Киеве
Столкновения между протестующими и правоохранителями на углу улиц Садовой и Институтской в Киеве /  © УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
Народный депутат Украины Семен Семенченко во время митинга в поддержку блокады оккупированных территорий Донбасса на углу улиц Садовой и Институтской
Народный депутат Украины Семен Семенченко во время митинга в поддержку блокады оккупированных территорий Донбасса на углу улиц Садовой и Институтской /  © УНИАН
Правоохранители во время митинга в поддержку блокады оккупированных территорий Донбасса на углу улиц Садовой и Институтской
Правоохранители во время митинга в поддержку блокады оккупированных территорий Донбасса на углу улиц Садовой и Институтской /  © УНИАН
Столкновения между протестующими и правоохранителями на углу улиц Садовой и Институтской в Киеве
Столкновения между протестующими и правоохранителями на углу улиц Садовой и Институтской в Киеве /  © УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
Правоохранители задерживают командира ''движения ОУН'' Николая Кохановского во время столкновений
Правоохранители задерживают командира "движения ОУН" Николая Кохановского во время столкновений /  © УНИАН
© УНИАН
Народные депутаты Украины Семен Семенченко и Егор Соболев после столкновений
Народные депутаты Украины Семен Семенченко и Егор Соболев после столкновений /  © УНИАН
© УНИАН
Протестующие, задержанные во время столкновений
Протестующие, задержанные во время столкновений /  © УНИАН
© УНИАН

Об этом сообщил начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко.

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"Пять человек задержаны, есть пострадавший полицейский, у него серьезные травмы", - сказал он.

Вечером 18 февраля в Киеве на улице Институтской начались столкновения между протестующими и полицией. Полиция задержала председателя "движения ОУН" Николая Коханивского и еще несколько протестующих

Сообщается, что столкновения произошли после того, как часть участников "вече" спустилась к гостинице "Днепр" на Европейской площади после того, как силовики оттеснили их на ул.Институтской и не дали установить палатку возле АП.

Как сообщает "Украинская правда", протестующие пытались прорваться через ограждение к Майдану. 

В настоящее время на ул.Крещатик между Европейской площадью и Майданом сосредоточены правоохранители, которые выстраиваются в шеренги. Со стороны Европейской площади на улице также установлена сетка - забор, проход там ограничен. 

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Новость в сюжете: Митинги в центре Киева
Теги: #блокада#столкновения