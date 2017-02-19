Стычки на Европейской площади Киева: ранен полицейский, 5 человек задержаны (фото, видео)
В ходе столкновений в центре Киева пострадал 1 полицейский, 5 человек задержаны.
Об этом сообщил начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко.
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"Пять человек задержаны, есть пострадавший полицейский, у него серьезные травмы", - сказал он.
Вечером 18 февраля в Киеве на улице Институтской начались столкновения между протестующими и полицией. Полиция задержала председателя "движения ОУН" Николая Коханивского и еще несколько протестующих
Сообщается, что столкновения произошли после того, как часть участников "вече" спустилась к гостинице "Днепр" на Европейской площади после того, как силовики оттеснили их на ул.Институтской и не дали установить палатку возле АП.
Как сообщает "Украинская правда", протестующие пытались прорваться через ограждение к Майдану.
В настоящее время на ул.Крещатик между Европейской площадью и Майданом сосредоточены правоохранители, которые выстраиваются в шеренги. Со стороны Европейской площади на улице также установлена сетка - забор, проход там ограничен.