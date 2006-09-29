Пресс-секретарь Ющенко дала первый брифинг и просила ни о чем не спрашивать

Новый пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА заявляет, что пришла работать на этой должность, потому что верит в способность главы государства изменить жизнь украинцев к лучшему.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на своем первом брифинге для прессы.

И.ВАННИКОВА сказала, что существует несколько причин, по которым она пришла работать пресс-секретарем Президента. Во-первых, по ее словам, она искренне верит в силу Президента и его способность изменить жизнь украинцев к лучшему. Во-вторых, ей очень приятно присоединиться к команде молодых управленцев, ценности которых она разделяет. И.ВАННИКОВА выразила надежду, что совместными усилиями им удастся сделать наше общество более информированным.

Новый пресс-секретарь Президента также сообщила, что сегодня уже состоялась встреча с Виктором ЮЩЕНКО, в ходе которой он выразил свои пожелания к ее работе. По словам И.ВАННИКОВОЙ, одним из них было требование чаще и регулярнее общаться с прессой. По ее словам, Президент считает, что Секретариат должен быть более открыт для прессы.

В конце брифинга в связи с тем, что она должна войти в курс дел, И.ВАННИКОВА попросила журналистов не задавать ей сегодня никаких вопросов.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент назначил И.ВАННИКОВУ своим пресс-секретарем.

Предыдущий пресс-секретарь главы государства - Ирина ГЕРАЩЕНКО - была уволена 25 сентября в связи с переходом на другую работу.