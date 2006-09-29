Верховная Рада подставила Януковича

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает решение Верховной Рады о введении моратория на рост тарифов на услуги ЖКХ "нереальным и неконституционным".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня в Донецке во время совещания с административно-хозяйственным активом области.

"Я обращаюсь к народным депутатам и прошу объективно, по-честному подойти к вопросу тарифов, чтобы мы с вами не играли в популизм. Мы должны признать, что то решение, которое было в парламенте на прошлой неделе, оно нереально и неконституционно", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, решение Верховной Рады "нереально, потому что оно разрушает систему платежей внутри страны, оно уничтожает вообще экономику, уничтожает топливно-энергетический комплекс". "И если пойти по пути выполнения этого закона, мы стране сделали бы экономический коллапс. Я говорю об этом с большим сожалением, что так получилось во время голосования", - отметил премьер-министр.

Он уверен, что "сейчас нам нужно найти выход", и он состоит в "реальной, открытой, честной государственной политике по отношению к народу".

"Мы должны сказать людям правду, и конечно же, чтобы тарифы были реальными и оптимальными. И разработать меры по защите населения. Все это мы можем решить в бюджете на 2007 год. Чтобы люди понимали механизм формирования тарифов", - заключил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, на расширенном заседании Кабмина в четверг вице-премьер-министр, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Владимир РЫБАК, обращаясь к присутствующему на заседании председателю Рады Александру МОРОЗУ, заявил, что Кабинет министров призывает Верховную Раду отменить мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

«Правительство выходит с предложением к Верховной Раде отменить мораторий», - сказал В.РЫБАК.

Он отметил, что введенный парламентом мораторий на повышение тарифов на жилкомуслуги может привести к резкому ухудшению ситуации в регионах.

По его словам, на реализацию этого необходимо 7,8 млрд. гривен, которых в государственном бюджете нет.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины 22 сентября преодолел вето Президента на закон о моратории на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.