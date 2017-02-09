Журналист назвал точную дату вступления в силу "безвиза" для Украины

Об этом в своем Twitter написал журналист "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Предполагается, что прецес либерализации визового режима вступит в силу 29 марта для Грузии и 12 июня для Украины", - заявил он.

It is estimated that visa lib will enter into force on 29 march for #Georgia and 12 June for #Ukraine. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 9, 2017

Напомним, безвизовый режим Украины с Европейским союзом начнет полноценно работать летом 2017 года. Об этом говорится в статье "ЕвроПравды" "Безвиз до отпуска: в ЕС согласовали, когда возьмутся за отмену виз для Украины".

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"Собеседники в Еврокомиссии и Совете ЕС утверждают, что украинский безвиз будет одобрен в конце весны, а заработает – летом. Чаще всего звучит предположение, что уже в июле украинцы будут ездить в ЕС без виз. Возможно, даже с 1 июля", - говорится в статье.

Для разблокирования украинского безвиза ЕС должен окончательно одобрить "механизм приостановки". Процедура его принятия ориентировочно продлится до конца февраля.