Кушнарев о троевластии в стране

Народный депутат Украины из фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ считает, что несоздание широкой коалиции приведет к троевластию в стране и обострит противостояние.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя журналистам конфликт, возникший между Секретариатом Президента и правительством, Е.КУШНАРЕВ отметил, что эта ситуация только подтверждает то, что создание широкой коалиции является очень непростым процессом.

«Наряду с тем, что многие хотят и в Партии регионов, и в «Нашей Украине» создания такой коалиции, есть и те, кто этого очень не хочет», - сказал он, добавив: «если нам хватит мудрости понять, что в этой войне, в этих взаимных обвинениях нет никакой перспективы, и нет ничего, что бы отвечало интересам людей, то тогда мы преодолеем этот очередной экзамен в наших отношениях».

По словам Е.КУШНАРЕВА, если победят амбиции и желания во что бы то ни было быть выше других, это будет значить, что Украина обречена на очередной виток жесткого противостояния президентской ветви, правительственной и парламентской. «Если не будет создана широкая коалиция, мы получим в высшем эшелоне власти даже не двоевластие, а троевластие. Потому что у нас будет три мощных политических центра, в которых будут выражены политические интересы: антикризисная коалиция и правительство; президент и его политический авангард «Наша Украина» и БЮТ. И на противостояние этих трех сил будет тратиться львиная часть энергии, интеллекта, возможностей. Борьба будет забирать все, а дела от этого будут страдать», - сказал Е.КУШНАРЕВ, добавив, что люди ждут совсем другого.

Е.КУШНАРЕВ также отметил, что он остается оптимистом относительно создания коалиции. Он напомнил, что сегодня рабочая группа наработала 95% текста и не согласованные вопросы, по его мнению, могут быть урегулированы на уровне лидеров политических сил. «Есть лидеры политических сил, которые имеют полномочия принять окончательное решение, и у меня нет сомнения, что мы все с этим согласимся. Одним словом нужна политическая воля», - отметил он.