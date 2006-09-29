Ющенко отменил институт внештатных советников

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ, которым создал Совет общественности при Президенте Украины.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

В Указе отмечается, что Совет создается “с целью обеспечения реализации конституционного права граждан принимать участие в управлении государственными делами, привлечения представителей общественности и политикума, известных ученых, специалистов к подготовке проектов важнейших решений главы государства, более полного учета при этом общественного мнения и в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины”.

Совет общественности создается как совещательный орган при Президенте Украины.

“В связи с этим признать нецелесообразным дальнейшее существование института советников Президента Украины вне штата”, - отмечается в Указе.

Также глава государства поручил главе Секретариата Президента Украины подать в месячный срок предложения по персональному составу Совета общественности, предусмотрев вхождение в его состав представителей общественных организаций, известных общественных и политических деятелей, правозащитников, ученых, специалистов, а также - проект Положения о совете общественности.