Политикам и проституткам украинцы доверяют меньше всего

Больше всего украинцы доверяют учителям, меньше всего – политикам и проституткам.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования, проведенного Украинским Центром экономических и политических исследований им. А.Разумкова.

Результаты исследования засвидетельствовали, что учителя как профессиональная группа являются лидерами общественного доверия среди представителей 18 профессий, которые были названы в перечне. Учителям полностью доверяют 26,4% опрошенных, скорее доверяют – 54,9%. Уровень недоверия значительно ниже: полностью не доверяют – лишь 3,5%, скорее не доверяют – 10,3%. Таким образом, баланс доверия (разница положительных и отрицательных ответов) составил +67,5%.

В то же время, стоит отметить, что, по сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного в 2002 году, уровень полного доверия к учителям ощутимо снизился. В феврале 2002 года учителям полностью доверяли 43,7% респондентов, а баланс доверия составлял 81,3%.

Вторую и третью позицию в нынешнем рейтинге заняли строители (баланс доверия +53,1%) и военнослужащие (+43,5%). Близкими к этим позициям являются священнослужители (+42,7%) и юристы (+42,5%). Также положительный баланс доверия имеют экономисты (+36,6%), врачи (+35,9%), журналисты (+24,9%), социологи (+23,6%). Недоверие преобладает в отношении к милиционерам, банкирам, народным целителям, астрологам, продавцам, психотерапевтам и страховым агентам.

Последние позиции в рейтинге общественного доверия заняли политики (баланс доверия -54,5%) и проститутки (-67,0%) – представителям этих профессиональных групп полностью доверяют 1,9 и 1,7% опрошенных, соответственно.

Несмотря на высокий уровень доверия к учителям, граждане констатируют низкий уровень их авторитета как среди детей, так и среди родителей. Как высокий авторитет учителя среди детей оценили 10,7% опрошенных; как средний – 47,3%; низкий – 33,4% (остальные – не смогли определиться). Авторитет учителя среди родителей считают высоким 11,3% опрошенных, средним – 52,5%; низким – 27,2%. По сравнению с аналогичными опросами, проведенными в 2002 и 2004 годах, результаты изменились незначительным образом.

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 16 по 22 сентября 2006 года во всех регионах Украины. Опрошены 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.