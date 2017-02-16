"Нацисты" и "переворот" в Украине, Порошенко "за" отмену санкций против РФ - обзор роспропаганды

Об этом говорится в очередном выпуске Disinformation Review, передает "ЕвроПравда".

"Почти каждое упоминание об Украине сопровождается прилагательным "нацист" или существительным "переворот" - снова игнорируя тот факт, что Революция достоинства не была никаким не переворотом, и что в Украине нет нацистских партий в парламенте. В одном телешоу были открытые призывы к насильственному свержению украинской власти", - говорится в сообщении.

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В российских СМИ также возросло количество неправдивых сюжетов о том, что Украина провоцирует насилие на Донбассе, и делает это просто, чтобы привлечь внимание новой администрации президента США, чтобы ввести военное положение и отменить свободу слова.

"Мы видели нелепые искажения интервью президента Порошенко, после которых заявлялось, что глава украинского государства выступил за отмену санкций против России. Мы также видели выдумки, что украинская армия готова присоединиться к пророссийским сепаратистам", - отмечают авторы.

Отмечается, что в российских СМИ продолжают распространять мнение, что образ России как агрессора создан на Западе, и это совсем не связано с вторжением на территорию соседних государств, неоднократными кибератаками во многих европейских странах или широкой кампанией дезинформации РФ.