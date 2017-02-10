Могерини не уверена, сохранится ли в США единство в вопросе санкций против России

Об этом она сказала во время выступления в Вашингтоне в неправительственной организации Атлантический совет.

Могерини рассказала об уже проведенных встречах в Вашингтоне с влиятельными сенаторами и представителями новой администрации, в том числе с секретарем Государственного департамента США Рексом Тиллерсоном.

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"Мои встречи были положительными, и, в частности, мы пришли к согласию, что санкции будут сохранять силу до того времени, пока Минские соглашения полностью не выполнены, но я не знаю, это станет консолидированной политикой", - заявила Могерини, намекнув, что "она не была в Овальном кабинете, когда президент Трамп звонил президенту Путину".

Она отметила, что для Европейского Союза дело выполнение Минских соглашений является важным вопросом.

"Я верю, что это является важным вопросом не только для европейцев. Я считаю, что для Конгресса это также является важным вопросом", - сказала Могерини.

Также она заявила, что, по ее мнению, ЕС будет сохранять единство в вопросе санкций. "Я не знаю, будут ли американцы едины в этом вопросе, но европейцы будут", - подчеркнула Могерини.

В то же время она сказала, что для ЕС санкции служат инструментом для оказания давления и достижение результата. "Для нас результат не заключается в сохранении санкций. Для нас результат – урегулировать конфликт в Украине", - подчеркнула Могерини.

Также она сказала, что обсудила с Тиллерсоном вопрос о том, как ЕС и США могут наилучшим образом способствовать полной имплементации Минских соглашений. Могерини заявила, что истинная цель заключается в достижении мира в Украине с учетом международного права, что также касается и Крыма.

Как сообщал УНИАН, 27 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подчеркнул, что говорить о судьбе санкций, введенных предыдущей администрацией Барака Обамы против Российской Федерации из-за вторжения в Украину, пока рано.

9 февраля в Белом Доме заявили, что США не собираются отменять санкции против Российской Федерации, введенные из-за незаконной аннексии Крыма в 2014 году.

В то же время ряд сенаторов высказывают беспокойство, что администрация Трампа может смягчить санкции против РФ. Из-за этого в Сенате (Верхняя палата Конгресса) шестеро сенаторов представили законопроект, который может ограничить действия президента Трампа в том случае, если он решит отменить санкции против РФ.