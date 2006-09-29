Черновецкий взялся за парковки

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ распорядился проверить все парковочные площадки и стоянки Киева.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении мэра города, подписанном 26 сентября.

Решение принято с целью улучшения работы сети парковочных площадок, автостоянок и других мест хранения транспорта.

С этой целью создана комиссия в составе 7 человек, возглавляет которую заместитель председателя КГГА Ирена КИЛЬЧИЦКАЯ. К проверке привлечен заместитель начальника ГУ МВД Украины в городе Киеве – начальник милиции общественной безопасности Виталий ОШОВСКИЙ и представители руководства коммунальных предприятий «Киевдорсервис» и «Киевпастранс». Предложено также присоединиться к проверке всем желающим из числа депутатов Киевсовета. Проверка будет завершена через месяц с момента обнародования распоряжения.