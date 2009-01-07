Состоялся телефонный разговор Медведева и Ющенко

Состоялся телефонный разговор Дмитрия Медведева с Президентом Украины Виктором Ющенко, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора Президент России обратил внимание Президента Украины на следующее:

1. Вопрос поставки газа для европейских потребителей и газовых отношений России и Украины не является политическим. Для России это вопрос выполнения экономических обязательств. Но, к сожалению, эта проблема стала заложником разногласий в руководстве Украины и его неспособности принять адекватные решения в сложившейся ситуации.

2. Россия не выходила из переговоров с Украиной и готова к их возобновлению в любой момент. Президент России призвал Виктора Ющенко дать необходимые инструкции на эту тему правительству и энергетическим властям Украины.

3. Для восстановления поставок газа украинским потребителям необходимо заключение контракта между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз» Украины. Цена на газ должна быть рыночной, соответствовать сложившемуся в Европе уровню цен на газ и определяться по формуле цены. Никаких скидок и льгот не должно быть вообще.

4. Было обращено внимание Президента Украины на то, что европейские потребители не получили газ, поставляемый транзитом через территорию Украины, ввиду противоправного присвоения газа украинской стороной. Такая ситуация не соответствует имеющимся соглашениям между Россией, Украиной и европейскими потребителями, а также иным международным договорам.

5. Президент России отметил, что долговая проблема не урегулирована. Задолженность должна быть погашена украинской стороной в полном объёме и в кратчайшие сроки.

6. Для возобновления поставок газа необходимо создать контрольный механизм, который должен включать в себя представителей двух газовых компаний, представителей энергетических властей Украины и России, наблюдателей от Евросоюза, а также представителей международных юридических фирм, обеспечивающих защиту интересов ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз» Украины.

Президент России призвал Виктора Ющенко к незамедлительным действиям с целью достижения необходимых договорённостей и немедленного возобновления транзита российского газа европейским потребителям.

Хотя разговор, как отмечает пресс-служба Кремля, состоялся по инициативе украинской стороны, что говорил украинский Президент, не сообщается. На сайте Президента Украины этой информации пока тоже нет.