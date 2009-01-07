Украина давит на Россию, чтобы получить газ "фактически бесплатно"

Россия считает, что Украина своими действиями хочет добиться дешевого газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня во время телефонной конференции пресс-секретарь премьер-министра России Владимира ПУТИНА Дмитрий ПЕСКОВ.

«Украина хочет надавить на Россию с целью получения газа фактически бесплатно», - сказал он.

По словам пресс-секретаря российского премьера, во время мирового экономического кризиса Украина хочет сохранить свою промышленность за счет российских налогоплательщиков.

«Мы все страдаем от мирового кризиса, но это не значит, что российские налогоплательщики должны посвящать себя сохранению украинской промышленности», - сказал Д.ПЕСКОВ.