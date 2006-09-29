Министр обороны думает, что под него копают

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что против него развернута программа дискредитации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Виннице во время активной фазы широкомасштабных тактико-специальных медицинских учений.

«В последнее время, к сожалению, я вижу скоординированные попытки использовать различные контрольные и не только контрольные органы для того, чтобы попытаться поставить на место министра обороны, который откровенно и принципиально занимает позицию по ключевым вопросам», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он подчеркнул, что обнародовались акты проверок Минобороны по итогам 2001-2004 годов, которые проводились еще год назад. По словам министра, при этом односторонне толкуется то, что происходит в Вооруженных Силах. «Сообщается о нарушениях, которые есть в каждом министерстве, при этом не говорится о положительных изменениях, которые есть», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Комментируя обвинения Счетной палаты в адрес Минобороны относительно неудовлетворительных темпов утилизации боеприпасов, А.ГРИЦЕНКО отметил, что при этом не говорится о том, что при его руководстве в ВСУ впервые начали проводиться тендеры на утилизацию среди различных предприятий, благодаря которым снизились цены.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что в ходе проверок были зафиксированы нарушения на уровне уголовного преступления в сфере утилизации боеприпасов, и руководство оборонного ведомства об этом неоднократно говорило. Он рассказал, что предприятие, которое должно было провести утилизацию вместе со спецэкспортером, направило боеприпасы в другую страну. По словам А.ГРИЦЕНКО, это нарушение было обнаружено еще в ноябре прошлого года, но до этого времени ни одно должностное лицо не было наказано.

25 сентября пресс-служба Счетной палаты распространила заявление о том, что выполнение программы по утилизации боеприпасов не обеспечивается, в то время как из-за коррупционных действий должностных лиц Минобороны обогащались коммерческие структуры.