В НФ заявили, что НАБУ саботирует расследование заказной дискредитационной кампании против правительства Яценюка

Об этом заявил представитель фракции "Народный фронт" Геннадий Кривошея, комментируя заседание Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции при участии директора НАБУ Артема Сытника.

Кривошея отметил, что во время заседания он обратился к руководителю НАБУ с просьбой прокомментировать ход расследования уголовного производства, открытого по публичным заявлениям Александра Онищенко о спонсировании им дискредитационной кампании против правительства Арсения Яценюка, а также подкуп с этой целью других народных депутатов.

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Как отметил Кривошея, судя по ответу Артема Сытника, НАБУ готово расследовать это дело и подтвердил открытие уголовного производства, однако, ведомство жалуется на невозможность проводить полноценные следственные действия и допрос Онищенко.

"Представители НАБУ сказали, что они даже могли бы поехать в Великобританию, если Онищенко там находится, и поговорить с ним, но я так и не понял, чего они туда не ездят", - сказал народный депутат.

По мнению Геннадия Кривошеи, НАБУ должно тщательно расследовать это дело, не ограничиваясь допросом Онищенко.

"НАБУ должно исследовать все факты. Есть заявление одного из депутатов, что он "покупал" отдельных народных депутатов для того, чтобы они голосовали определенным образом или вообще проводили кампанию против правительства Яценюка. Поэтому детективы НАБУ должны зафиксировать все эти моменты, надо поднять материалы, какие проводились мероприятия, например, размещались билборды в рамках кампании против Яценюка и т.д", - подчеркнул он.

"Даже не допрашивая самого Онищенко можно было бы провести фактически проверку, кто размещал соответствующие билборды, кто их заказывал, кто проводил некоторые выступления, размещал материалы в СМИ", - подчеркнул представитель фракции "Народный фронт".

Кроме того, Кривошея добавил, что действия НАБУ относительно расследования коррупции во власти по возвращению арестованных 40 млрд гривен, украденных Януковичем и его окружением, сегодня выглядят, фактически, как саботаж. По его словам, отвечая на вопрос относительно этого дела, руководство НАБУ заявло, что "это подследственность Генпрокуратуры, поэтому все вопросы к ним".

Как известно, ранее в НАБУ анонсировали завершение досудебного расследования первой части так называемой «газового дела» народного депутата Александра Онищенко.

5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко как подозреваемого в организации «газовой схемы», в результате которой государству был нанесен ущерб на 3 млрд грн. Но до того Онищенко, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.